Técnico do Paysandu admite que time superou expectativas na estreia: ‘Nos dá confiança’

O Paysandu abriu a segunda rodada do Campeonato Paraense com vitória contra o Itupiranga. Após a partida, o técnico do time, Márcio Fernandes, avaliou o desempenho bicolor. Depois de ter feito críticas em relação à preparação para o início do torneio, Márcio admitiu que o time - que ele definiu como não sendo o ideal, no início da semana - superou as expectativas.

"Temos que levar em conta que tivemos uma intensidade muito grande no jogo. Isto fez com que nos desgastássemos um pouco, mas conseguimos fazer com que fôssemos superiores. Mas isso nos dá confiança, pois sabemos que podemos melhorar mais ainda. Creio que os jogadores suportaram bem o ritmo, criamos bastante e fizemos os gols quando precisávamos", disse Márcio.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Com vários estreantes na partida, um deles, foi o jovem Juan Tavares, na lateral-esquerda. Na entrevista pós-jogo, Márcio analisou a atuação do jogador e disse não ter ficado satisfeito. No entanto, ainda há espaço para evolução e que a juventude do lateral pode ter tido influência.

Paysandu x Itupiranga: estreia Parazão 2023 Foto: Cristino Martins/O Liberal Foto: Cristino Martins/O Liberal Foto: Cristino Martins/O Liberal Foto: Cristino Martins/O Liberal Foto: Cristino Martins/O Liberal Foto: Cristino Martins/O Liberal Foto: Cristino Martins/O Liberal Foto: Cristino Martins/O Liberal Foto: Cristino Martins/O Liberal Foto: Cristino Martins/O Liberal Foto: Cristino Martins/O Liberal Foto: Cristino Martins/O Liberal Foto: Cristino Martins/O Liberal Foto: Cristino Martins/O Liberal Foto: Cristino Martins/O Liberal Foto: Cristino Martins/O Liberal Foto: Cristino Martins/O Liberal Foto: Cristino Martins/O Liberal Foto: Cristino Martins/O Liberal Cristino Martins/O Liberal Foto: Cristino Martins/O Liberal Cristino Martins/O Liberal

"O Juan não conseguiu manter o nível que vinha apresentando nos treinamentos. A gente pondera pela estreia, jogador sentiu um pouco. Normal, é novo, tem 21 anos, jogar perante a nossa torcida requer um equilíbrio. Mas não comprometeu em nada, tem muito a evoluir", concluiu.

VEJA MAIS

O Paysandu volta a campo na próxima terça-feira (14), às 20h, contra o Tapajós. A partida será válida pela terceira rodada do Parazão 2023. Acompanhe a cobertura Lance a Lance pelo OLiberal.com.