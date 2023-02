Após gol de venezuelano pelo Paysandu, relembre o último gol de estrangeiro pelo Remo; vídeo

O Parazão 2023 para Remo e Paysandu possui um sotaque espanhol. Os dois clubes possuem estrangeiros em suas equipes e logo na primeira rodada, um deles já balançou a rede. O jornalista e colunista de O Liberal, Carlos Ferreira, relembrou a última vez de um gol de jogador estrangeiro da dupla Re-Pa.

O último jogador a marcar com a camisa do Remo ou do Paysandu no Parazão foi o meia-atacante Echeverría, pelo Leão Azul, no Mangueirão, no Campeonato Paraense de 2019. O jogo foi contra o Paragominas e ocorreu no dia 31 de março. Paraguaio deixou a sua marca em cobrança de pênalti e o Remo venceu o Jacaré por 2 a 0.

Echeverría pouco atuou com a camisa do Remo (Samara Miranda / Ascom Remo)

Assista ao gol de Echeverría pelo Remo

Desde então o Parazão ficou sem gols de estrangeiros, mas a marca “caiu” na última quinta-feira (9). O Paysandu venceu por 3 a 1 o Paragominas, pela segunda rodada do Parazão e venceu por 3 a 1, um deles do venezuelano Robert Hernández, fechando o placar.

É a primeira experiência de Robert Hernández no futebol brasileiro (John Wesley/Paysandu)

Assista ao gol de Robert Hernández para o Paysandu

Neste início de temporada, o Remo possui o volante paraguaio Richard Franco, de 30 anos, que já estreou com a camisa azulina no último final de semana. Já o Paysandu conta com três estrangeiros no elenco. Além de Robert Hernández, de 29 anos, o clube alviceleste tem como opções o volante Jorge Jiménez, de 29 anos, além do zagueiro colombiano Bocanegra, que se recupera de uma contusão ainda na pré-temporada e ainda não estreou com a camisa bicolor.