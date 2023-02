Parazão 2023 deve ter rodada durante feriadão de Carnaval, afirma presidente da FPF

O feriadão de Carnaval também deve ser de futebol no Pará. Pelo menos é o que acredita o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul. De acordo com o mandatário da entidade que controla o futebol no estado, o próximo final de semana deve ser usado para repor as rodadas atrasadas pela suspensão do torneio, imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em janeiro.

"É muito provável que tenha [rodada no Carnaval]. Esses atrasos foram provocados pelo Tribunal e tem consequências terríveis, principalmente para quem joga mais que uma competição no ano. Com o atraso do campeonato, você empurra o torneio para próximo do início do Campeonato Brasileiro. Além disso, com as disputas da Copa do Brasil e da Copa Verde no meio da semana, você fica com poucos dias para vencer as datas do Parazão", explica.

A argumentação de Ricardo, inclusive, foi provada neste final de semana. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, neste sábado (11), as datas de disputa dos jogos da Copa do Brasil e Copa Verde. Depois do Carnaval, as próximas duas rodadas de meio de semana estarão ocupadas por competições nacionais.

Falta de policiamento não será empecilho

Durante a semana, a reportagem apurou que a diretoria do Paysandu via como improvável a realização de uma rodada do Parazão durante o Carnaval. Segundo os dirigentes do Papão, o estadual não deveria ocorrer devido a falta de efetivo policial disponível na capital, que será alocado para as festas de Carnaval em Belém e no interior do estado. Questionado sobre essa possível falta de policiamento, Gluck Paul foi enfático:

"Vai ter estadual durante o Carnaval até na Bahia, por que não teria aqui no Pará?"

Segundo ele, vários estados do Brasil devem realizar rodadas do estadual durante o Carnaval. Isso significaria que os efetivos policiais estariam disponíveis para garantir a segurança de partidas nos dias de festividade. No entanto, ele reforçou que qualquer decisão nesse sentido deve ser tomada em conjunto com os clubes, sempre ouvindo os órgãos de segurança.

"A gente tem que olhar o interesse dos clubes. A CBF divulgou as datas da Copa do Brasil e estamos sem espaço de manobra. Vejo como a única maneira de solucionar esse problema jogar no Carnaval", disse.