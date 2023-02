Parazão 2023: Tema da segunda rodada será o combate ao etarismo; saiba mais

A segunda rodada terá um novo tema na campanha Parazão Inclusivo. Para esta, a atenção será voltada para o combate ao etarismo - o preconceito baseado na idade. Esse tipo de intolerância está enraizado na nossa sociedade, e no futebol não é diferente. Pensar sempre no novo e achar que envelhecer é algo negativo é uma configuração do etarismo.

Certos comportamentos negativos em relação a esse grupo colocam essas pessoas em uma espécie de isolamento social. Segundo uma pesquisa do IBGE de 2019, mais de 13% da população idosa sofre com depressão causada pelo abandono familiar ou até sentimento de inutilidade.

Em um relatório da OMS de 2022, uma em cada duas pessoas no mundo já apresentou ações discriminatórias, que pioram a saúde física e mental dos idosos. No esporte, não é diferente. Confira a nota da Federação Paraense de Futebol sobre o tema:

"No esporte mais popular do planeta, isso se vê em todas as áreas. Na imprensa, aquele profissional idoso é questionado se possui capacidade em acompanhar a evolução do futebol. Na arquibancada, os velhinhos são 'aconselhados' a ficarem em casa, assistindo aos jogos no sofá. Dentro de campo, o jogador que passou dos 30 anos, por exemplo, já é taxado de velho por muita gente.

Para combater essa realidade, a Federação Paraense de Futebol vai seguir combatendo o etarismo na segunda rodada do Parazão Inclusivo, com apoio da Defensoria Pública do Estado e da Funtelpa.

A ação vai chegar até ao torcedor, novamente, assim como dentro de campo. A cor em destaque será a vermelha. Ela estará presente nos jogos, assim como foi a colorida na campanha de combate à homofobia. Outros eventos externos também serão realizados para tratar sobre o etarismo".