Parazão Inclusivo: Campeonato começa neste fim de semana com temáticas sociais

A bola volta a rolar para o Campeonato Paraense de Futebol no próximo domingo (5) e com novidade. Pela primeira vez, será realizado o Parazão Inclusivo, com ações da Federação Paraense de Futebol (FPF) de combate às mais diversas formas de preconceito.

A FPF divulgou por meio das redes sociais a ordem dos temas de cada rodada. A estreia terá como temática o combate à homofobia. De acordo com a entidade, ocorrerá nos dias de jogos, ocorrerá seminários, podcasts e lives sobre o tópico abordado.

Confira a nota da FPF sobre:

O futebol, o esporte mais praticado no Pará e no Brasil, é feito por muitos e para todos e o Parazão Inclusivo tem como objetivo transformar o nosso campeonato fazendo com que as arquibancadas sejam espaços acolhedores onde todos estarão lá com apenas um objetivo: torcer!

Parazão 2023

Com a mudança da estreia do Remo, o Campeonato Paraense começará no domingo (5). O jogo de abertura será entre Itupiranga e Tuna Luso, às 9h45, no Estádio Jaime Sena Pimentel. Às 10h, Castanhal e Águia - no Complexo Esportivo Castanhal - e São Francisco e Caeté - no Ipixunão - dão continuidade à rodada.

Atual campeão, o Remo fecha a rodada de domingo às 17h, no Baenão, contra o Independente de Tucuruí. Tapajós e Cametá fecham a primeira rodada na segunda-feira (6), às 15h30, na Curuzu. Paysandu e Bragantino não jogam, já que o Tubarão foi suspenso até o momento.

