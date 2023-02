Remo é melhor que Paysandu, diz ranking com mais de 13,5 mil times; veja classificação de paraenses

O Remo é o melhor time do Pará, segundo a avaliação do Opta Power Ranking. Entre os brasileiros, o Leão está na 47ª posição, seguido pelo Paysandu, na 48ª colocação. O site conta com um banco de dados que tem aproximadamente 13,5 mil times do mundo inteiro e os avalia com notas de 0 a 100.

Atualizado nesta quinta-feira (1º), o Opta Power Ranking é um sistema que pontua times do mundo inteiro, utilizando diversas medidas para avaliá-los. As pontuações de cada clube variam de acordo com a avaliação da liga onde o time joga, o país em que o time está inserido e também o seu continente. Vitórias e derrotas também aumentam e diminuem a pontuação de um time.

O Remo aparece com o melhor time do Pará, à frente de Paysandu, Castanhal e Tuna, que também aparecem na lista. O clube azulino soma 66.9 pontos, ocupando a 1348ª posição mundial e a 47ª posição no Brasil. Já os bicolores tem 66.7 pontos e aparecem na 1393ª posição do mundo e em 48º lugar no Brasil, logo abaixo do seu maior rival.

Ainda no Pará, o Castanhal aparece com 61.3 pontos, em 2545º lugar. A lista termina com a Tuna Luso, que conta com 56.9 pontos e está na 3778ª posição no mundo inteiro.

A análise permite “comparar times de diferentes países e continentes, para tomar decisões em escalas comparáveis”, explica o site do ranking. De acordo com a avaliação do Opta Power Ranking, o Bayern de Munique é o melhor time do mundo e o Palmeiras é o melhor do Brasil.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)