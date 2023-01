Exclusivo: cotas da Copa do Brasil 2023 têm mais de 20% de reajuste; saiba valores

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu quais serão as cotas de participação da Copa do Brasil de 2023. De acordo com documento obtido com exclusividade pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, as premiações dadas às equipes terão um reajuste de mais de 20%.

VEJA MAIS

Confira os valores

Cotas Copa do Brasil 2023 (Divulgação)

A reportagem apurou que o aumento no valor das cotas vai ocorrer devido a um novo acordo firmado entre a CBF e a TV Globo, emissora que detém os direitos de transmissão do campeonato. A melhora nos termos do contratao era um dos objetivos do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

As quantias a serem pagas para cada clube dependem diretamente do desempenho das equipes no torneio. As cotas serão distribuídas por cada avanço de fase, respeitando o grupo ao qual cada clube pertence.

Comparativo com 2022

Em relação à última edição da Copa do Brasil, os valores sofreram reajuste de até 20%. Isso representa, para uma equipe pertencente ao Grupo III, um aumento de R$ 130 mil.

Cotas da Copa do Brasil de 2022 (Divulgação)

Times paraenses

As quatro equipes paraenses classificadas à competição (Remo, Paysandu, Tuna Luso e Águia de Marabá) fazem parte do Grupo III e, portanto, recebem as menores cotas de participação. No entanto, o Papão, por ter sido o campeão da Copa Verde de 2022, garantiu vaga automática à terceira fase da Copa do Brasil deste ano. Dessa forma, o Bicola já poderá contar com R$ 2,1 milhão nos cofres.

Por outro lado, Remo, Tuna e Águia começarão na primeira fase e precisam lutar para permanecer no torneio. Cada equipe garantirá, no mínimo, R$ 750 mil. Porém, o valor poderá aumentar caso cada time avance na competição.