Copa do Brasil 2023: confira os potes e os possíveis adversários de Remo, Tuna Luso e Águia de Marabá

A CBF deve divulgar em breve a data do sorteio que irá definir os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil, mas, na segunda-feira (16), a entidade máxima definiu todos os participantes e, assim, os potes com a divisão das equipes para a competição, prevista para começar no dia 22 de fevereiro. Na primeira fase - disputada em jogo único - estão três paraenses: Remo, Tuna Luso e Águia de Marabá.

Remo

O Leão Azul caiu no Pote C, que terá como adversário um dos membros do Pote G, que são: São Bernardo, Vitória-ES, Nova Mutum, Pacajus, Tuntum, Caucaia, Real Ariquemes, Maringá, Operário-MS e Marília. Por ser melhor ranqueado, o Remo disputará o duelo na condição de visitante.

Tuna Luso

Já a Águia Guerreira, membro do Pote F, será mandante da primeira fase contra um dos clubes do Pote B, que contém Juventude, Vasco, Coritiba, Chapecoense, Avaí, CRB, CSA, Vitória-BA, Vila Nova e Ponte Preta.

Águia de Marabá

Por fim, o Azulão, que está no Pote H, será adversário de algum time do Pote D: ABC, Ituano, Manaus, Volta Redonda, Ypiranga-RS, Ferroviário, Botafogo-PB, Santa Cruz, Brasiliense e América-RN.

O início da Copa do Brasil está previsto para o dia 22 de fevereiro e contará com 92 clubes de todos os estados do país. Na primeira fase são 80 equipes que entram em campo em jogo único por uma vaga na segunda fase.

Papão no aguardo

O Paysandu também tem vaga garantida na Copa do Brasil 2023, mas os bicolores, como são atuais campeões da Copa Verde, só iniciam a trajetória no torneio nacional a partir da terceira fase. O chaveamento - que fará com que o Papão já saiba desde já quais equipes podem estar em seu caminho - também só será divulgado pela CBF no dia do sorteio dos potes.

Além do campeão da Copa Verde, os vencedores da Copa do Nordeste, Série B e os clubes da Libertadores da América entram na terceira fase da competição.

Veja todos os potes da primeira fase da Copa do Brasil 2023: