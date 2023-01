CBF perde controle das redes sociais da Copa do Brasil por causa de brecha em contrato

Um imbróglio contratual fez com que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) perdesse o controle dos perfis oficiais da Copa do Brasil nas redes sociais. Desde o dia 14 de janeiro, as páginas passaram a se chamar "Portal da Torcida" e deixaram de falar sobre o maior torneio mata-mata do país. A mudança ocorreu depois da entidade que controla o futebol no país romper contrato com a Klefer, empresa que realizava a promoção comercial da competição.

VEJA MAIS

Neste ano, a Klefer, que era parceira da CBF há oito anos para a produção de conteúdo digital do torneio, foi substituída pela Brax Sports Assets. Sem vínculo com a CBF, a Klefer se aproveitou de uma brecha contratual e conseguiu manter a gestão das contas com milhões de seguidores. A agência apenas mudou o nome das páginas e divulgou um comunicado sobre a troca.

Mesmo sendo responsável pela Copa do Brasil, a CBF não era dona dos perfis do torneio nas redes sociais. Agora, a entidade terá que criar outras contas para produzir conteúdo digital sobre a competição.