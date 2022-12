Cotas da Copa do Brasil 2023 devem ser rejustadas em 50%; saiba quanto ganharão os times paraenses

As cotas de participação da Copa do Brasil terão um aumento substancial em 2023. De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), as premiações do torneio terão um reajuste estimado de 50% para a próxima temporada. O aumento vai ocorrer devido a um novo acordo firmado entre a entidade máxima do futebol e a TV Globo, que detém os direitos de transmissão do campeonato.

Segundo a fonte, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, tinha como um dos objetivos do mandato melhorar o contrato de transmissão da Copa do Brasil. Após negociações com a Globo, o acordo foi renovado, pouco antes do início da Copa do Mundo de 2022.

A fonte afirma, também, que o novo contrato de transmissão entre CBF e TV Globo prevê a entidade um repasse financeiro significativo. Esses valores, portanto, deverão ser repassados aos clubes em forma de cotas de participação.

Sem adiantamento

As novas cotas de participação, no entanto, estarão disponíveis apenas para 2023. Devido à demora nas negociações com a TV Globo e a realização da Copa do Mundo, a CBF não poderá fazer neste ano o adiantamento de cotas, manobra tradicional que envolve os clubes participantes e a entidade.

O adiantamento de cotas iniciais da Copa do Brasil é uma prática comum. Por meio do mecanismo, a CBF procura prestigiar clubes com problemas financeiros, oferecendo subsídios para que as equipes participem do que a entidade considera como "torneio mais democrático do Brasil".

Medida será oficializada em janeiro

No momento, a CBF está de recesso por conta das festas de final de ano e voltará apenas no dia 13 de janeiro. Portanto, é esperado que os reajustes das cotas da Copa do Brasil sejam anunciados apenas no ano que vem.

Quanto receberão os paraenses

Estima-se que as cotas da Copa do Brasil sejam reajustadas em 50%. Isso significaria um ganho financeiro grande para o futebol paraense. Veja abaixo quando, aproximadamente, Remo, Paysandu, Tuna e Águia de Marabá devem receber por participar da competição.

Participantes da primeira fase (Remo, Tuna e Águia de Marabá)

Valor em 2022 : R$ 620 mil

: Valor estimado para 2023: R$ 930 mil

Participantes da terceira fase (Paysandu)