PSG x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações da final da Copa Intercontinental hoje (17/12) Paris Saint-Germain e Flamengo jogam pela Copa Intercontinental da Fifa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 17.12.25 12h00 Em seus últimos jogos, o PSG venceu o Metz por 3 a 2 e o Flamengo superou o Pyramids por 2 a 0 (Gilvan de Souza/ Flamengo) Paris Saint-Germain x Flamengo disputam hoje, quarta-feira (17/12), a final da Copa Intercontinental, também conhecida como Super Mundial de Clubes. O jogo inicia às 14h (horário de Brasília), no Estádio Al Rayyan, em Doha, Catar. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir PSG x Flamengo ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV, GeTV, Globoplay, TV Globo e CazéTV, a partir das 14h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, o Flamengo eliminou o Cruz Azul por 2 a 1 e o Pyramids por 2 a 0. Já o PSG vem direto para a final por ser o atual campeão da Champions League. Em seus últimos jogos de outras competições, o Flamengo venceu o RB Bragantino por 3 a 0, empatou com o Atlético MG por 1 a 1, venceu o Palmeiras por 1 a 0, superou o Ceará pelo mesmo placar e empatou com o Mirassol por 3 a 3. Já o Paris Saint-Germain passou por uma vitória de 5 a 3 sobre o Tottenham, uma derrota de 1 a 0 para o Mônaco, uma vitória de 5 a 0 sobre o Rennes, um empate sem gols com Athletic Bilbao e uma vitória de 3 a 2 sobre o Metz. Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (17/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Super Mundial, Copa do Brasil, Copa da Liga Inglesa e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quarta-feira PSG x Flamengo: prováveis escalações PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Beraldo, Marquinhos, Mendes; Vitinha; João Neves, Kang-in; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique. Flamengo: Rossi; Varela, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino (Cebolinha), Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís FICHA TÉCNICA Paris Saint-Germain x Flamengo Copa Intercontinental - Super Mundial de Clubes Local: Estádio Al Rayyan, em Doha, Catar Data/Horário: 17 de dezembro de 2025, 14h ÚLTIMAS EM FUTEBOL ATENTADO Jogador ex-Fluminense e esposa são executados a tiros em açougue no Equador A mãe do jogador, que estava com o casal no momento do ataque, ficou ferida e foi socorrida 17.12.25 20h51 Copa do Brasil Corinthians x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações da final da Copa do Brasil hoje (17/12) Corinthians e Vasco da Gama jogam pela final da Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 17.12.25 19h30 Futebol Alexandre Lopes é apresentado como novo técnico da Tuna Luso Ex-zagueiro da Seleção Brasileira assume o comando da equipe para Estadual, Copa do Brasil e Série D 17.12.25 17h57 Futebol Flamengo perde para o PSG nos pênaltis e fica com o vice na final do Intercontinental de Clubes Após o empate no tempo normal, o time rubro-negro desperdiçou quatro cobranças e acabou derrotado pelo PSG de Luís Henrique 17.12.25 16h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGO FRACO Corinthians e Vasco empatam sem gols no 1º jogo da final da Copa do Brasil A decisão do título fica para o Maracanã, no próximo domingo (21) 17.12.25 23h57 'ATRAVESSAR?' Yago Pikachu fala sobre jogar no Remo: 'Sou profissional, é meu trabalho' Lateral paraense afirma não ter recebido propostas e que ainda irá definir seu futuro no Fortaleza 17.12.25 20h19 FUTEBOL Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato 17.12.25 10h39 futebol Zagueiro ex-Vasco, Kadu Fernandes morre em acidente de carro no Rio de Janeiro Veiculo que o jogador estava capotou por volta das 4h da manhã desta segunda-feira (22) 22.05.23 11h46