PSG x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações da final da Copa Intercontinental hoje (17/12)

Paris Saint-Germain e Flamengo jogam pela Copa Intercontinental da Fifa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Em seus últimos jogos, o PSG venceu o Metz por 3 a 2 e o Flamengo superou o Pyramids por 2 a 0 (Gilvan de Souza/ Flamengo)

Paris Saint-Germain x Flamengo disputam hoje, quarta-feira (17/12), a final da Copa Intercontinental, também conhecida como Super Mundial de Clubes. O jogo inicia às 14h (horário de Brasília), no Estádio Al Rayyan, em Doha, Catar. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir PSG x Flamengo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV, GeTV, Globoplay, TV Globo e CazéTV, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Flamengo eliminou o Cruz Azul por 2 a 1 e o Pyramids por 2 a 0. Já o PSG vem direto para a final por ser o atual campeão da Champions League.

Em seus últimos jogos de outras competições, o Flamengo venceu o RB Bragantino por 3 a 0, empatou com o Atlético MG por 1 a 1, venceu o Palmeiras por 1 a 0, superou o Ceará pelo mesmo placar e empatou com o Mirassol por 3 a 3.

Já o Paris Saint-Germain passou por uma vitória de 5 a 3 sobre o Tottenham, uma derrota de 1 a 0 para o Mônaco, uma vitória de 5 a 0 sobre o Rennes, um empate sem gols com Athletic Bilbao e uma vitória de 3 a 2 sobre o Metz.

PSG x Flamengo: prováveis escalações

PSGChevalier; Zaire-Emery, Beraldo, Marquinhos, Mendes; Vitinha; João Neves, Kang-in; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino (Cebolinha), Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís

FICHA TÉCNICA
Paris Saint-Germain x Flamengo
Copa Intercontinental - Super Mundial de Clubes
Local: Estádio Al Rayyan, em Doha, Catar
Data/Horário: 17 de dezembro de 2025, 14h

.
