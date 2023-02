Palmeiras é o melhor time do Brasil, segundo ranking; Bayern fica em 1º lugar geral

O Palmeiras é o clube brasileiro melhor classificado no ranking de melhores times de futebol do mundo feito pelo Opta Power Rankings. A lista, que foi atualizada pela última vez nesta quarta-feira (1º), é encabeçada pelo Bayern de Munique, da Alemanha. Dos clubes do Pará, o Remo ficou na frente do Paysandu na classificação.

Entre os 100 melhores times do mundo, além do Palmeiras, que aparece na 43ª posição, o ranking também conta com o Flamengo, na 66ª posição, o Internacional, na 74ª posição, o Fluminense, na 85ª posição, e o Atlético-MG, na 93ª posição.

O que é o Opta Power Ranking?

O Opta Power Ranking é um sistema global de ranqueamento de clubes, que conta com aproximadamente 13,5 mil times de futebol em sua base de dados, listados de acordo com uma pontuação que varia entre 0 e 100. O time que tiver a pontuação 0 é o pior do mundo, enquanto o time com 100 de pontuação é o melhor.

Quais os melhores times do mundo?

De acordo com o Opta Power Ranking, os melhores times do mundo são:

Bayern de Munique - 100 pontos; Manchester City - 99,2 pontos; Liverpool - 95,9 pontos; Napoli - 95,6 pontos; Real Madrid - 95,3 pontos; Barcelona - 95,2 pontos; Arsenal - 95,2 pontos; PSG - 94,5 pontos; Inter de Milão - 93,3 pontos; RB Leipzig - 93,2 pontos.

Quais os melhores times do Brasil?

O ranking do Opta Power Ranking tem o Palmeiras como melhor time do Brasil. Confira a lista:

Palmeiras (43º) - 86,9 pontos;

Flamengo (66º) - 84,7 pontos;

Internacional (74º) - 83,9 pontos;

Fluminense (85º) - 83,5 pontos;

Atlético-MG (93º) - 83,1 pontos;

Fortaleza (130º) - 81,4 pontos;

Corinthians (135º) - 81,1 pontos;

São Paulo (143º) - 80,8 pontos;

Athletico-PR (158º) - 80,2 pontos;

América-MG (162º) - 80 pontos.

Paysandu ou Remo, quem é melhor?

De acordo com o Opta Power Ranking, o Remo está à frente do Paysandu, ocupando a 1348ª posição, com 66.9 pontos, enquanto o clube bicolor está na 1393ª posição, com 66,7 pontos. Entre os brasileiros, o Remo é o 47º colocado, seguido pelo Paysandu, em 48º lugar.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)