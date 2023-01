Diretoria do Flamengo pede afastamento de árbitros da Supercopa por lance polêmico; veja

O Flamengo enviou um ofício para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) onde pede o afastamento dos árbitros Wilton Pereira Sampaio e Rodrigo D’Alonso Ferreira, por conta de possíveis erros cometidos na final da Supercopa, disputada no último sábado (28), onde o clube carioca foi derrotado pelo Palmeiras, pelo placar de 4x3.

Wilton Pereira foi o primeiro árbitro da partida, enquanto Rodrigo Ferreira comandou o VAR, árbitro assistente de vídeo. A diretoria do Flamengo ressalta a possível irregularidade no lance que resultou no quarto gol do Palmeiras, marcado por Gabriel Menino. Na ocasião, o goleiro Santos, do Flamengo, foi atrapalhado por Mayke, lateral do clube paulista, que estava em posição de impedimento. Veja o áudio do VAR durante o lance:

A diretoria flamenguista pede por meio do ofício que ambos os árbitros passem por um período de reciclagem e sejam afastados de partidas oficiais. A equipe carioca também reclama do lance em que o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, atrapalhou o meio-campista Arrascaeta de cobrar um lateral. Os rubro-negros entendem que o técnico português deveria ter sido expulso. Confira:

Flamengo participou das últimas quatro finais de Supercopa

O Flamengo participou de todas as últimas quatro finais da Supercopa. O clube foi campeão nas duas primeiras edições, batendo o Athletico-PR e o Palmeiras, e perdeu as duas últimas, para o Atlético-MG e posteriormente, Palmeiras.

