Presidente da Conmebol elogia capitão do Palmeiras e premia o clube com R$ 5 milhões

Na noite de domingo (29), o presidente da Conmebol, o paraguaio Alejandro Domínguez, parabenizou o zagueiro e capitão do Palmeiras, Gustavo Gomez, pelo título de campeão da Supercopa do Brasil, conquistado no último sábado (28) sobre o Flamengo.

Os elogios foram postados na conta oficial do presidente no Twitter tanto para o jogador, à presidenta do time, Leila Peireira e toda a equipe do Palmeiras. Além disso, a Conmebol premiou o clube paulista com um 1 milhão de dólares (o que equivale a mais de 5,1 milhões de reais).

VEJA MAIS

Gomez entrou para o time paulista no ano de 2018, depois de uma passagem de duas temporadas no Milan, da Itália. Desde então, já acumulou na sua passagem pelo Palmeiras títulos como:

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)