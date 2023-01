É campeão! Palmeiras vence o Flamengo em jogo com chuva de gols e conquista Supercopa

O Palmeiras venceu o Flamengo por 4 a 3 e conquistou a Supercopa do Brasil. A partida foi disputada na tarde de sábado (28), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). Rafael Veiga (duas vezes) e Gabriel Menino (duas vezes) marcaram para o Verdão. Gabigol (duas vezes) e Pedro descontaram.

A partida

O começo truncado da decisão não fez ninguém prever o que viria. Ainda no primeiro tempo, Gabigol marcou o primeiro do jogo, de pênalti. Após o primeiro tempo, a partida ganhou ritmo e ficou mais aberta. Tanto que o Palmeiras chegou ao empate com Raphael Veiga alguns minutos depois, com um chute no canto direito do goleiro Santos.

A virada alviverde veio ainda na primeira etapa, já na reta final. Gabriel Menino arriscou de longe e fez um golaço parar e deixar os atuais campeões brasileiros na frente do placar.

Chuva de gols

O segundo tempo começou com a mesma empolgação do fim do primeiro, e o Flamengo chegou ao empate aos cinco. Everton Ribeiro se livrou da marcação de Zé Rafael, avança e deu um belo lançamento rasteiro para Gabigol. O atacante entrou livre na área e, frente a frente com Weverton, deu um toque por cima do goleiro palmeirense para igualar tudo.

Cinco minutos depois, pênalti para o Palmeiras. Bola cruzada na área do Flamengo e ela vai até Endrick. De costas para o gol, ele tenta um chapéu em Everton Ribeiro, que tocou com o braço na bola. Pênalti para o Palmeiras e Raphael Veiga botou o Verdão novamente à frente.

Menos de dois minutos depois, mais um golaço. Jogada coletiva do Flamengo entre Gerson, Everton Ribeiro e Ayrton Lucas, que encontrou Pedro na área. De costas para o gol, o centroavante desviou de calcanhar e fez 3 a 3.

Aos 28, o Palmeiras voltou a ficar à frente e dessa vez sem perder a liderança novamente. Dudu recebeu na esquerda e Raphael Veiga entra com a bola na área. Ele cruzou rasteiro para Rony, mas a bola passou pelo atacante sobra para Gabriel Menino. O jovem chutou mascado, a bola bate no próprio pé direito e entrou. Placar final: 4 a 3 Palmeiras.