Craque do Palmeiras e uma das principais promessas do futebol brasileiro, o garoto Endrick, de apenas 16 anos, já acumula dois títulos importantes na carreira: o Brasileirão de 2022 e a Supercopa de 2023, conquistada neste sábado (21). Esses fatos marcantes fazem ele superar grandes jogadores, como o experiente atacante Harry Kake, capitão do Tottenham e da Seleção da Inglaterra.

Em 2023, Kane vai completar 30 anos. Ele começou a carreira no próprio Tottenham, em 2009, foi emprestado a alguns clubes pequenos da Inglaterra e voltou para seu clube de origem em 2013. Apesar da bonita história com os Spurs, Kane ainda não conquistou nenhum título na carreira.

Isso acontece porque o Tottenham não conquista nenhuma taça desde a temporada 2007-08, quando venceu a Copa da Liga Inglesa. Na Seleção, o jejum de títulos é ainda maior. A Inglaterra tem, em toda a história, apenas um troféu oficial: a Copa do Mundo de 1966.

Caso os Spurs não consigam quebrar o tabu de títulos até o final desta temporada, todos no clube temem que o capitão da seleção inglesa vá para novos lugares. Quem aponta isso é o jornal inglês Telegraph.