FPF vai divulgar nova tabela detalhada do Parazão até o final desta terça (31), afirma presidente

A Federação Paraense de Futebol (FPF) corre contra o tempo para divulgar a nova tabela detalhada do Campeonato Paraense de 2023. No entanto, de acordo com o presidente da entidade, Ricardo Gluck Paul, o documento deve ser divulgado até o final da noite desta terça-feira (31).

VEJA MAIS

Pela tarde, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) autorizou o início do campeonato, que estava suspenso desde 20 de janeiro. A suprema corte determinou que o torneio possa começar já final de semana, mas sem os jogos envolvendo o Bragantino.