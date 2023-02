Águia de Marabá marca no fim e vence Tuna Luso pela segunda rodada do Parazão 2023

O Águia de Marabá venceu a Tuna Luso por 2 a 1 na manhã deste sábado (11), pela 2ª rodada do Campeonato Paraense. O duelo foi disputado no Estádio Francisco Vasques, o Souza, casa do clube cruzmaltino. O resultado mantém Azulão invicto no Parazão, enquanto a Lusa tem seu primeiro tropeço no torneio.

Luam Parede e Danilo marcaram para o Águia, enquanto zagueiro Betão, contra, garantiu o único gol da Tuna no jogo.

Assista aos melhores momentos:

Os gols

O Águia de Mabará saiu na frente com Luam, ainda no primeiro tempo. O gol de empate veio aos 47 minutos da primeira etapa, quando Alysson lançou em profundidade na área aguiana, mas o zagueiro Betão, tentando tirar, desviou de cabeça e encobriu o goleiro Axel Lopes: 1 a 1.

A segunda etapa foi de bastante equilíbrio até a Tuna ficar com um jogador a menos. O volante Jair sentiu lesão, mas o técnico tunante, Josué Teixeira, já havia feito todas as mudanças e, por isso, os cruzmaltinos tiveram que ficar com 10 jogadores em campo. No apagar das luzes, aos 44 minutos do segundo tempo, em cobrança de escanteio de Allan Maia, a bola foi alçada na área lusa e Danilo, no segundo pau, cabeceou sozinho e garantiu o triunfo do clube de Marabá: 2 a 1.

Tabela

Com o placar, o Águia saltou para a liderança do Grupo B, com 4 pontos. à frente de Paysandu, Castanhal e São Francisco, todos com 3 pontos e um jogo a menos. A Tuna é a vice-líder do Grupo B, com 1 ponto. As posições ainda devem variar até o final da rodada, que será na noite deste domingo.

Próximos compromissos

O Águia de Marabá volta a campo na quarta-feira, pela 3ª rodada do Parazão. O adversário será o Remo, no Zinho Oliveira, em Marabá, a partir das 20h. Já a Tuna fecha a próxima rodada jogando na quinta-feira contra o Bragantino no Diogão, em Bragança, a partir das 15h30.