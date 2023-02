Clube que eliminou o Flamengo do Mundial, Al-Hilal, já perdeu para o Remo; relembre

O Flamengo foi eliminado do Mundial de Clubes pelo Al-Hilal, clube da Arábia Saudita, por 3 a 2 e acabou com o sonho do Mengão do bicampeonato Mundial. Mas o clube árabe já enfrentou o Remo, em uma edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e o Leão Azul saiu de campo com a vitória por 1 a 0.

VEJA MAIS

A Copinha 2010 teve uma surpresa, a inclusão de uma equipe de fora do país. O Al-Hilal veio da Arábia Saudita para a competição, que naquele ano foi um torneio Sub-18. Foram 98 clubes na disputa e o Al-Hilal caiu no grupo do U. A cidade sede dos jogos foi Paulínia (SP), além do Remo e Al-Hilal, disputavam uma vaga na próxima fase o Paulínia-SP e o Athletico Paranaense.

Saiba como foi o jogo Remo x Al-Hilal

Remo e Ah-Hilal chegaram à última rodada do grupo, com o Remo precisando vencer para se classificar. Já o clube saudita entrou em campo já eliminado. Em campo, um jogo equilibrado, sem muitas chances para as duas equipes. O clube saudita teve a oportunidade de abrir o marcador, após pênalti marcado, mas o goleiro Lino defendeu a cobrança.

No segundo tempo o Al-Hilal teve boas oportunidades de abrir o placar. O goleiro Lino realizou boas defesas, mas quando tudo se encaminhava para o fim da partida e a classificação do Athletico Paranaense, já que o empate dava a vaga ao Furacão, o Remo marcou o gol da vitória com Alan Peterson, de cabeça, já nos minutos finais da partida.

Mas a participação azulina foi breve. Na segunda fase, contra o Desportivo Brasil-SP, o Leão empatou em 0 a 0 no tempo normal, mas foi derrotado nas penalidades por 4 a 2 e deu adeus à Copa São Paulo. Essa foi a melhor participação azulina na competição até então, já que em 2023, o Remo avançou à terceira fase e foi eliminado pelo Fortaleza-CE.