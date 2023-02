Governo saudita vai presentear cada jogador do Al Hilal com R$ 694 mil após vitória sobre o Flamengo

A vitória do Al Hilal sobre o Flamengo continua reverberando no mundo árabe. O governo da Arábia Saudita informou que dará uma premiação especial para os jogadores, após a classificação inédita para a final do Mundial de Clubes. Através do Ministério dos Esportes, cada atleta receberá 500 mil riais sauditas (R$ 694 mil), por conta da vitória na tarde desta terça-feira, pelo placar de 3 a 2.

O triunfo garantiu a disputa inédita do título, que aguarda a decisão da outra semifinal, entre Real Madrid e Al Ahly, a partir das 16 horas desta quarta-feira. A decisão de enviar o 'bicho' partiu do príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, ministro dos Esportes do país. Já o clube fez um agradecimento através do diretor Fahad Alotaibi.

"Sinceros agradecimentos à sua alteza real, príncipe Abdulaziz pela iniciativa de parabenizar e recompensar financeiramente os campeões após a classificação histórica para a final", escreveu ele nas redes sociais. Pela primeira vez na história um clube da Arábia Saudita consegue alcançar uma final de Mundial de Clubes da Fifa. É a quarta vez que o Al Hilal participa da competição e a primeira final, depois de ser escolhido pela Confederação Asiática para representar o continente, como campeão da Champions local em 2021 - a edição de 2022 ainda não chegou ao fim.

Outros dois times asiáticos já haviam chegado à final: Kashima Antlers, do Japão, em 2016, e o Al Ain, dos Emirados Árabes, em 2018. No entanto, ambos eram representantes do país anfitrião e perderam para o Real Madrid na decisão do título. Enquanto isso, o Flamengo é o sexto time sul-americano a ser eliminado na semifinal, onde estreiam os campeões da Libertadores. Além dele, Internacional (2010), Atlético-MG (2013), Atlético Nacional (2016), River Plate (2018) e Palmeiras (2020) também caíram antes da final.