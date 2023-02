Flamengo eliminado: conheça o Al-Hilal, time que venceu o clube carioca na semifinal do Mundial

O Flamengo perdeu para o Al-Hilal nesta terça-feira (7) em partida válida pela semifinal do Mundial de Clubes, que está sendo disputado no Marrocos. O clube carioca foi vencido pelo placar de 3x2, com dois gols de pênalti do clube saudita, e também perdeu o meio-campista Gerson, que foi expulso no final do primeiro tempo.

Os gols da partida foram marcados por:

Salem Al-Dawsari (P) aos 4 minutos do 1º tempo;

Pedro aos 20 minutos do 1º tempo;

Salem Al-Dawsari (P) aos 45+9 minutos do 1º tempo;

(P) aos 45+9 minutos do 1º tempo; Luciano Vietto aos 25 minutos do 2º tempo;

aos 25 minutos do 2º tempo; Pedro aos 45 minutos do 2º tempo.

Trajetória do Al-Hilal

O Al-Hilal disputa a primeira divisão do Campeonato Saudita. O clube foi campeão na temporada 2021/22, conquistando a vaga para o Mundial de Clubes deste ano. A equipe começou a competição na segunda rodada e venceu o Wydad AC do Marrocos nos pênaltis.

Nesta terça-feira, o Al-Hilal venceu o Flamengo por 3x2 e irá disputar a final do Mundial de Clubes no próximo sábado, 11 de fevereiro, contra o vencedor de Real Madrid e Al Ahly, que jogam na próxima quarta-feira (8).

Elenco do Al-Hilal

Atualmente o clube saudita conta com 31 jogadores no plantel, sendo nove estrangeiros. Entre eles, o atacante Michael, que entrou no segundo tempo da partida e enfrentou o seu ex-clube.

Segundo o portal Transfermarkt, o meio-campista brasileiro Matheus Pereira é o jogador mais caro do elenco, que também conta com o colombiano ex-Flamengo Cuellar, o francês Marega, ex-Porto, e o argentino Luciano Vietto, que jogou no Sporting e Atlético de Madrid.

O clube entrou em campo contra o Flamengo com:

A.Maiouf; S. Abdulhamid; H. Jang; A. Bulayhi; K. Aldawsari; G. Cuéllar; A. Carillo; S. Aldawasari; L. Vietto; M. Marega; O. Ighalo.

