Mundial de Clubes: Real Madrid divulga lista de jogadores sem Militão e Courtois; confira

O Real Madrid publicou nesta segunda-feira (6) a lista com os 22 jogadores que irão disputar o Mundial de Clubes nesta semana. O clube espanhol entra em campo na semifinal do campeonato e vai enfrentar o Al Ahly na próxima quarta-feira (8), às 16h.

VEJA MAIS

O Mundial está sendo disputado no Marrocos e o Real Madrid pode disputar o título com o Flamengo, caso ambos os times vençam suas partidas. O atacante Benzema, o goleiro Courtois e o zagueiro brasileiro Militão estão de fora da lista divulgada pelos espanhóis e chamaram a atenção pela ausência. Segundo o portal Trivela, o técnico Carlo Ancelotti não quer correr riscos com jogadores importantes tendo em vista que não considera o Mundial o objetivo mais importante da temporada.

Confira a lista de jogadores do Real Madrid que vão disputar o Mundial

Goleiros : Andryi Lunin, Luis López, Lucas Cañizares;

: Andryi Lunin, Luis López, Lucas Cañizares; Defensores : Dani Carvajal, David Alaba, Jesús Vallejo, Nacho Fernández, Álvaro Odriozolo, Antonio Rüdiger e Marvel;

: Dani Carvajal, David Alaba, Jesús Vallejo, Nacho Fernández, Álvaro Odriozolo, Antonio Rüdiger e Marvel; Meias : Toni Kroos, Luka Modric, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos, Mario Martín e Sergio Arribas;

: Toni Kroos, Luka Modric, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos, Mario Martín e Sergio Arribas; Atacantes: Marco Asensio, Vinícius Júnior, Rodrygo e Mariano Díaz.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)