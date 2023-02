Manchester City é acusado de violar as regras financeiras da Premier League; veja

O clube mais rico do mundo pode estar no centro de um escândalo financeiro de proporções gigantescas, que forçou a Premier League - a principal liga inglesa de futebol - a divulgar nesta segunda-feira (6) um informe apresentando os primeiros detalhes de uma investigação de quatro anos sobre a conduta financeira do Manchester City.

De acordo com o levantamento feito por uma empresa independente, as supostas violações financeiras teriam ocorrido entre 2029 e 2028. O City é acusado de ter violado as regras da liga que exigem "a melhor fé" na hora de prestar informações "que forneçam uma visão verdadeira e justa da posição financeira do clube".

Por outro lado, o clube inglês se mostrou surpreso com as acusações levantadas e disse que espera a revisão "imparcial" da comissão contratada para levantar documentos e verificar a procedência das informações repassadas ao longo dos anos. Em caso de confirmação, o clube pode ser punido com perda de pontos e até expulsão da PL.

"De acordo com a Regra W.82.1 da Premier League, a liga confirma que hoje encaminhou uma série de supostas violações das regras da Premier League pelo Manchester City a uma Comissão sob a Regra W.3.4 da Premier League", disse a entidade em nota oficial. Além disso, a Premier League listou uma série de regras que o Manchester teria driblado, tudo separado por temporada. A liga expôs a falta de precisão nas informações relacionadas às receitas do clube (incluindo patrocínio) e os custos operacionais.

Somando todas as peripécias financeiras "aprontadas" no parquinho dos ingleses, o resultado ainda deságua em uma sabotagem nas investigações da liga, em uma eventual tentativa de esconder o roteiro mafioso que se instalou nos gabinetes de onde partem as canetadas do City.

Todos os resultados levantados pela comissão independente serão divulgados no site da Premier League, que decidiu não mais se manifestar sobre o assunto.

Posição do Manchester City

"O Manchester City FC está surpreso com a emissão dessas supostas violações das regras da Premier League, principalmente devido ao extenso envolvimento e à vasta quantidade de materiais detalhados que o EPL recebeu.

O Clube saúda a revisão deste assunto por uma comissão independente, para considerar imparcialmente o corpo abrangente de evidências irrefutáveis ​​que existem em apoio à sua posição.

Como tal, esperamos que este assunto seja encerrado de uma vez por todas."