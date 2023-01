Campeão do mundo com a Argentina dá calção para torcedor e volta de cueca para os vestiários

O atacante Julian Álvarez, campeão do mundo com a Argentina, protagonizou uma cena inusitada na vitória do seu clube, Manchester City, sobre o Tottenham nesta quinta-feira (19), pelo Campeonato Inglês. O argentino foi até as arquibancadas ao final da partida e entregou o shorts a um torcedor, que estava com um casaco do River Plate. Em seguida, ele atravessou o gramado de cueca e voltou para o vestiário.

Álvarez foi revelado pelo River Plate e chegou ao City no meio do ano passado. Segundo o jornal "Olé", a transação gira em torno de 18 milhões de euros (cerca de R$ 111 milhões).