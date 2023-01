Designer paraense faz proposta de mudança no escudo do Santos em homenagem a Pelé e viraliza

A morte de Pelé, considerado o “Rei do Futebol”, deixou uma lacuna na história do esporte. O maior jogador do Santos, recebeu diversas homenagens no Brasil e no Mundo, porém, o debate em homenagear o maior jogador de todos os tempos na camisa do Santos é algo levado muito a sério. Mas um designer paraense resolveu modificar o escudo do Peixe e ganhou repercussão nacional nesta semana, sendo repostado por um dos perfis que mais gera engajamento nas redes sociais.

O designer Adenirson Oliveira decidiu fazer uma proposta de mudança no escudo do Santos, para homenagear Pelé. O paraense fez uma pequena adequação nas listas do símbolo do alvinegro praiano, deixando o escudo com o número 10, numeração eternizada pelo Rei do Futebol, quando vestiu a camisa do Peixe e da Seleção Brasileira. Adenirson conversou com a equipe de O Liberal e falou da ação, de como surgiu e do feedback dos torcedores do seu trabalho nas redes sociais.

“Logo depois que o Pelé morreu, iniciou-se um debate para criar uma homenagem gigantesca, à altura, pela passagem dele no futebol e no Santos, algo que sempre ele estivesse presente e isso ficou na minha cabeça. Não concordei com algumas ideias, como aposentar a camisa 10 no Santos e na Seleção, isso apagaria um pouco a lembrança dele. Além do proposta do presidente da FIFA, que tivesse um estádio em cada país com o nome do Pelé. Queria criar uma homenagem, não veio nenhuma ideia legal, vi algumas propostas voltadas para o escudo do Santos, e acho isso legal. Parece algo pequeno, mas o escudo é grandioso, é a talvez a maior identidade do time, porém, não curti mexer muito no escudo, nas cores, detalhes e hoje em dia existe essas mudanças de escudos dos clubes, mas o do Santos é bem contemporâneo, se encaixa bem nas redes sociais. Pensei na ideia de manter o escudo, mexer o mínimo possível, para poder respeitá-lo. E ficou uma coisa sutil, leve e não impactou muito na harmonia do escudo, que ficou bem intacto”, disse.

Surpreso

Adenirson Oliveira ficou surpreso com a repercussão do trabalho. Vários torcedores publicaram mensagens falando da homenagem. O perfil do influencer de futebol, Carter Batista, o “Esse Dia Foi Louco”, repostou a publicação do paraense e gerou repercussão nacional

“A repercussão me espantou um pouco. A maioria curtiu muito, inclusive torcedores do Santos e de vários times comentando e se importando com a homenagem, pedindo para que o Santos ter uma atitude de homenagear no escudo e isso valorizou muito a proposta. A publicação [do Carter] deu uma alavancada grande, ele deu os créditos direitinho e isso valorizou muito o trabalho. Outras pessoas do esporte curtiram, no caso o narrador Silvio Luiz”, disse.

Os elogios

Vários torcedores gostaram da proposta e elogiaram o trabalho desenvolvido por Adenorson tanto no perfil do designer, quanto no perfil do “Esse Dia Foi Louco”. Leia alguns coimentários:

“Visualizei de pronto. Ficou sensacional. É muito melhor essas homenagens menores, mais bonitas, do que simplesmente aposentar a Camisa 10” – Álvaro Saramento Neto

“Sem trocadilhos, mas ficou 10” – Phillipe Santalla

“Visualmente discreta com significado impactante. Uma das melhores propostas apresentadas até agora” – Ariel Cittadin

“Cara***. Achei genial a ideia” – Pedro Lima

“Seria algo incrível, principalmente pelo fato da alteração não apresentar revolução estética, como as feitas pelo Atlético-GO, Athletico-PR e Goiás-GO. Segundo, acredito que de pronto, seria mais fácil para uma terceira camisa. Mesmo o Pelé sendo a pessoa que ‘criou o Santos (o que não é nenhum exagero), uma mudança significativa iria exigir um pouco mais de estudo” – Gustavo Diniz

“Ficou do car***. Já mudaram escudo por muito menos, porque não uma mudança sutil para homenagear simplesmente o Rei do Futebol?” – Davi Ramos.

As críticas

O designer paraense também recebeu críticas, mas que julga normal, principalmente vindas dos torcedores do Santos. Adenirson afirma que a proposta não era modificar o escudo de forma agressiva, mas sim deixa-lo ainda mais especial com a presença do Pelé.

“Talvez as maiores críticas construtivas foram por parte dos torcedores do Santos, e é até normal que critiquem mais, eles são o Santos, e consequentemente os ‘donos do escudo’. O Santos continua Santos, o escudo continua o do Santos, só que agora ele possui o Pelé eternizado”, finalizou.

Mudança

Dois dias antes da morte de Pelé, o Santos apresentou uma mudança no escudo do clube. Uma coroa entre as estrelas dos dois Mundiais de Clubes foi colocada. O time que disputa a Copa São Paulo já utilizou o material desenvolvido pela Umbro e o clube alvinegro usará pela temporada 2023.