Paraenses Ganso e Giovanni não comparecem ao velório de Pelé e torcedores questionam: ‘decepção'

A morte de Pelé ocorreu no dia 29 de dezembro e durante ontem e hoje, o corpo do ex-jogador e Rei do Futebol, foi velado no Estádio da Vila Belmiro, que pertence ao Santos (SP), clube que projetou Pelé. A cerimônia de despedida contou com vários ex-atletas que se despediram do eterno Camisa 10 do Santos, porém, dois paraenses, que vestiram a Camisa 10 do Peixe e que são ídolos do clube alvinegro, não compareceram ao clube para prestar a homenagem.

O ex-jogador Giovanni, atualmente com 50 anos, não compareceu ao velório do Rei Pelé e muitos questionaram nas redes sociais, os motivos do “Messias da Vila Belmiro” não ter ido.

“De todos, o Giovanni é a minha maior decepção. Para muitos, ele foi o maior Camisa 10 da história do Santos pós-Pelé e nem chegou perto da Vila Belmiro nessas 24 horas. Eu nunca vou esquecer disso e, pra mim, ele não é mais digno de ser chamado de ídolo do Santos Futebol Clube", escreveu o torcedor Yuri Oliveira, no Twitter.

O apresentador Neto, que jogou pelo Santos, além do ex-jogador e comentarista Zé Roberto, que também defendeu o Peixe, estiveram na Vila Belmiro para dar o último adeus ao Rei do Futebol. O torcedor Júnior Armando, citou Giovani e Ganso e afirmou que eles não sabem ao significado de ter jogado com a Camisa 10 do Peixe.

“Os dois (Zé Roberto e Neto) vestiram a 10 do Rei. Não foram meninos da vila, mas hoje, são maiores que Giovanni, Diego, Ganso… que não sabem o real significado da Camisa10 do Santos Futebol Clube e do Rei Pelé”, comentou na rede social.

Confira alguns comentários

Giovanni atuou pelo Santos de 1994 a 1996, retornou ao Peixe em 2005 e 2006. Na temporada 2010 voltou ao clube, dessa vez para encerrar a carreira. Pelo Santos Giovanni foi campeão da Copa do Brasil

Ganso, de 33 anos, também usou a Camisa 10 do clube alvinegro e teve o nome lembrado por torcedores. O jogador do Fluminense-RJ, atuou no Santos desde a base em 2007 e permaneceu no clube paulista até 2012. Com o Peixe, Ganso conquistou estaduais, uma Copa do Brasil, a Copa Libertadores, além de uma Recopa Sul-Americana.

A equipe de O Liberal entrou em contato com os jogadores, mas até o momento, não obteve respostas.