Coordenador técnico do Remo esteve em Santos para prestar homenagem ao Rei Pelé; veja mais

Um dos maiores ídolos da história do Clube do Remo, o hoje coordenador técnico Agnaldo de Jesus, o "Seu Boneco", possui uma ligação íntima com o Santos e, como não poderia deixar de ser, ele foi até o litoral paulista para prestar uma última homenagem ao Rei Pelé, que foi velado no início desta semana.

Agnaldo explica que a viagem se deu por conta da gratidão que tem com o clube que lhe deu a primeira oportunidade real no futebol, lá nos idos da década de 80.

Seu Boneco esteve presente na Vila Belmiro no último final de semana (Arquivo pessoal)

Eu fui em São Paulo pelo seguinte: lá eu tenho as minhas origens. Eu comecei nas categorias de base do Santos Futebol Clube. E ali eu tive o prazer de falar com o Rei do futebol um certo dia. É uma dor imensurável para quem é amante do futebol e a gente fica triste", comenta.

"Voltei a Santos apenas para dar o meu voto de respeito à instituição Santos, e levar o meu amor pelo Clube do Remo", prossegue. Agnaldo jogou na base do Santos entre os anos de 1982 e 1986, nas categorias juvenil e juniores, onde deixou amigos que permanecem até hoje no futebol.

"Um desses amigos que deixei lá foi o César Sampaio, que foi auxiliar técnico do Tite, durante a Copa do Mundo", revela. Do Peixe, Agnaldo foi para o São Bento, Vila Operária, Catanduvense, Sport Recife, onde foi Campeão Brasileiro da Série B de 1990, até chegar ao Clube do Remo, no ano seguinte.

Agnaldo já retornou a Belém, onde participa diretamente da formulação da equipe sub-20 que disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior, com estreia nesta terça-feira, diante do Fortaleza.

"Estamos prestes a começar a Copa São Paulo, onde nós estamos na expectativa de fazer um bom trabalho e também torcendo para aparecer alguns garotos que possam somar com o profissional comandado pelo Marcelo Cabo", encerra.