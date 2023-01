Cerca de 230 mil pessoas estiveram na Vila Belmiro durante o velório de Pelé, estima Santos

A diretoria do Santos divulgou nesta terça-feira (03) os números oficiais da despedida do Rei Pelé, que foi velado no estádio da Vila Belmiro de segunda para esta terça-feira. As estimativas apontam que cerca de 230 mil pessoas passaram pelo estádio, na intenção de prestar a última homenagem.

Ao todo, foram 24 horas de velório, com o corpo do Rei colocado no centro do gramado. Às 9h55 desta terça-feira os portões foram fechados. Em seguida começou o cortejo que transportará o caixão para o Memorial Necrópole Ecumênica, onde os restos mortais do ídolo serão guardados.

O falecimento do maior jogador de todos os tempos foi confirmado no último dia 29 de dezembro, após lutar contra um câncer no cólon. Pelé estava internado no hospital Albert Einstein desde o início do mês de novembro. Desde então, familiares e imprensa passaram a acompanhar o estado de saúde do Rei até a confirmação do óbito.

Ao longo da despedida, centenas de autoridades políticas e personalidades do esporte juntaram-se às milhares de pessoas que formavam grandes filas ao redor da Vila Belmiro. Entre eles, o presidente Luís Inácio Lula da Silva, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, o presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez, o governador de São Paulo, Tarcisio Freitas, entre outros.

Pelé terá seus restos mortais guardados no Memorial Necrópole Ecumênica. (EPA)

Edson Arantes do Nascimento faleceu aos 82 anos. É o único jogador tricampeão mundial, ao conquistar a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira em 1958, 1962 e 1970. Além disso, foi bicampeão Mundial Interclubes pelo Santos, em 1962 e 1963. Ao todo, fez 1.283 gols na carreira, embora a Fifa desconsidere mais de 500 da listagem. Para a entidade máxima do futebol, o Rei fez 'apenas' 767 gols.

Pelé é o maior ídolo do Santos, por onde atuou por 18 anos, seis meses e 28 dias. Além do Alvinegro Praiano, Pelé também defendeu o New York Cosmos, dos Estados Unidos, e a própria Seleção Brasileira. Foi eleito pelo Comitê Olímpico Internacional o maior atleta do século XX.