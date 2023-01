Lula brinca sobre Pelé 'carrasco' do Corinthians e lamenta morte: 'o mundo deve muito ao Pelé'

Luiz Inácio Lula da Silva esteve na Vila Belmiro, nesta terça-feira (03), para se despedir de um dos grandes rostos do Brasil, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Acompanhado da primeira-dama, Janja, Lula cumprimentou familiares e prestou as últimas homenagens ao Rei do futebol.

O presidente do Brasil não conversou com a imprensa que estava no local, mas lamentou a perda de Pelé para o canal oficial do Santos Futebol Clube, durante a visita à Vila.

"Quem vai falar sobre Pelé, agora, não é o Presidente da República, é um torcedor do Corinthians, que foi assistir muitos jogos do Santos contra o Corinthians e que viu o Corinthians perder muitos jogos. Parecia que o Pelé tinha uma obsessão em ganhar do Corinthians. Foi um período de 15 anos muito sofrido para o corintiano. Mas, tinha uma coisa muito importante no Pelé, ele obrigava a gente em qualquer lugar assistir o jogo de futebol. Muitas vezes nós gostamos do futebol, não só do time da gente, e gostamos de alguém que dá espetáculo, que é brilhante, e eu acho que o Pelé simboliza tudo aquilo que é a ascensão da espécie humana. O mundo deve muito ao Pelé.", disse Lula.

Velório Pelé Presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez (Eduardo Martins / Agnews) Filho de Pelé, Edinho - à direita - (Eduardo Martins / Agnews) Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues (Eduardo Martins / Agnews) Viúva de Pelé, Márcia Aoki (Eduardo Martins / Agnews) Presidente da FIFA, Gianni Infantino (Eduardo Martins / Agnews) Ex-jogador Mauro Silva (Eduardo Martins / Agnews) Ex-jogador Serginho Chulapa (Eduardo Martins / Agnews)

Além do presidente, a cerimônia de despedida ao Rei do Futebol contou com a presença de ministros, autoridades e ex-jogadores, especialmente os que vestiram a camisa santista.