Conheça a história da família de paraenses que passou o réveillon na casa do Rei Pelé

O futebol proporciona emoções que nem mesmo os mais céticos poderiam duvidar. E quando se trata do maior jogador de todos os tempos, não há quem resista ao turbilhão de emoções. A presença do Rei Pelé para aqueles que gostam do esporte representa a esperança para qualquer jogador e uma família de paraenses teve esse privilégio.

A história do Gerente Regional de Vendas Alex Silva, de 42 anos, começa em 1997, quando, ainda um garoto, passou em um teste para as categorias de base do Santos, onde teve contato com Manoel Maria, ex-jogador e grande amigo de Pelé, que comandou a base do Peixe por alguns anos. A partir daí, os dois criaram uma amizade que se fortaleceria anos mais tarde.

Depois de pendurar as chuteiras, Alex teria o maior encontro de sua vida dentro do esporte, graças ao filho, Thiago Matheus, então garoto de 13 anos, que também corria atrás dos seus sonhos e graças a isso foi fez o possível para alcançá-lo, com direito a um lobby de gente grande, apesar da pouca idade.

VEJA MAIS



"Eu joguei na base lá do Santos em 1997. Depois de alguns anos, com o meu filho já maior, gostava muito de futebol, ele lembrou de uma história que eu contei da época do Santos. Falei do Manoel Maria e aquilo despertou nele a ideia de procurá-lo para tentar um teste. Através da internet ele o encontrou, fez o contato e em seguida eu falei com ele, nos aproximamos novamente e tempo depois aconteceu o inesperado", diz Alex.

Aproveitando que possui parentes em Santos, Alex, o filho, a esposa e a filha embarcaram para o litoral paulista. De lá vieram alguns encontros e, em dado momento, Manoel convidou Alex para a virada do ano de 2014 para 2015. Meio incrédulo, o convite foi aceito e tempos depois eles estavam no templo particular do Rei, localizado no Guarujá.

Thiago na base do Santos, após ele próprio articular com Manoel Maria um teste no clube.

"Eu não acreditei naquele momento. A minha esposa ficou meio desconfiada, mas fomos na casa de praia dele, perto de onde o Neymar também tem uma casa. Passamos o dia lá. Ele foi um cara incrível, tratou a gente super bem, conversamos muito. Eu não dormi lá porque eu não fiquei confortável, era a primeira vez, mas ele fez o convite e disse 'O Manoel Maria é meu amigo, então se és amigo dele é meu amigo também'", relembra Alex.

A visita foi regada a conversas, casos do futebol, alegria e descontração. Em dado momento, o Rei levou os seus hóspedes para conhecer um lugar muito especial da casa: um museu particular com inúmeros registros históricos de sua carreira. "Teve uma hora do dia que ele pegou na mão do meu filho e disse 'vou te apresentar um time de verdade', e me apresentou uma sala de troféus e vários objetos, fotos".

Thiago, com 13 anos, ao lado do ídolo, também no Guarujá. (Arquivo Pessoal)

Aquele aperto de mão no Rei do Futebol nunca mais saiu da memória daquele garoto, hoje um jogador profissional que joga no Castelense, de Portugal. Para Thiago, a recompensa pelo seu esforço na luta por um lugar ao sol foi inimaginável. "Pra mim foi uma experiência incrível. Eu não estava acreditando que era verdade. Apertei a mão dele. Era um cara super simples, fora de série. Na época eu era muito jovem, criança e aí joguei bola na casa dele. Parecia mentira", conta.

A partir daquele momento, Thiago conseguiu fazer um teste para a base santista e lá permaneceu por um ano, até retornar a Belém, onde começou a caminhar sozinho. Passou por vários times do estado, entre eles na base de Paysandu e Remo, Paragominas e Carajás. Do Pará, Thiago foi para a França, onde atuou no FC Saint-Rémy e hoje joga no Castelense, de Portugal.

Pai e filho conheceram o acervo particular do Rei. (Arquivo pessoal)

Antes de cair no mundo graças ao futebol, Thiago mostrou que era capaz de alcançar seus desejos e para isso conseguiu estar perto do maior jogador de todos os tempos. "O meu pai contava uma história em casa, que jogava no Santos. Daí eu soube do Manoel Maria. Fui procurar no Facebook, vi as fotos, adicionei e mandei uma mensagem pra ele. Nisso eu pedi um teste, meu pai conversou com ele e tudo aconteceu", finaliza.

Thiago, a esposa de Manoel Maria, a sua esposa e a filha na casa do Pelé.

Hoje, na despedida de Pelé, pessoas do mundo inteiro lamentam a partida do ex-jogador. Nas lembranças de Alex e Thiago, o sentimento é de gratidão e alegria, por ter passado algumas horas em companhia da maior lenda do esporte.