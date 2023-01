Veja algumas imagens históricas que contam a vida do Rei Pelé no Brasil e no mundo

Pelé deixou a vida, mas não para entrar na história. Foi um herói vivo e atingiu o topo da pirâmide do esporte mais praticado no mundo. Aos 82 anos, o ex-jogador lutava contra um câncer no cólon e não resistiu aos tratamentos realizados no hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com o atestado de óbito, as causas da morte foram insuficiência renal, insuficiência cardíaca, broncopneumonia e adenocarcinoma de cólon.

Pelé, sem dúvida, foi um ícone dentro e fora do esporte. Alguns episódios obscuros em sua vida também revelaram que o Rei possui problemas familiares, como todos os 'mortais'. Nas quatro linhas, no entanto, ele sabia o que fazia e a justiça de seu talento dava cartas na mesa.

Por mais de 18 anos, ele encantou o mundo, com seus dribles mágicos e gols marcantes, mais de 1000, muitos deles catalogados entre os mais belos gols da história. Fora dos gramados, o Rei também batia um bolão e constantemente era visto em eventos, na presença de autoridades e personalidades esportivas, cultura e etc.

Pelé Arquivo AT Arquivo AT Arquivo AT José Herrera Arquivo Cândido Gonzalez Arquivo Cândido Gonzalez Vanessa Rodrigues Nirley Sena Arquivo AT

Confira aqui algumas imagens do Rei Pelé ao redor do mundo. Entre elas podemos destacar entrevistas ao Programa do Jô Soares, encontro com o arquiteto Oscar Niemeyer, partida contra o Boca Juniors, excursões na África e Europa, encontro com o amigo Manoel Maria e Júlio Mazzei, em campo com Abel e Clodoaldo, além de um registro com o craque Neymar.