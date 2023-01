Presidente do Santos desiste de aposentar camisa 10 após declaração antiga de Pelé

O presidente do Santos, Andrés Rueda, desistiu de aposentar a camisa 10 do Peixe após a morte de Pelé. A retirada do número, que foi eternizado pelo Rei do Futebol, entrou em discussão no Conselho Deliberativo nos últimos dias, mas uma antiga declaração do tricampeão mundial encerrou as conversas.

Em entrevista ao youtuber Bolívia Zika, em 2017, Pelé foi perguntado se gostaria de ver a camisa 10 do Santos aposentada. No entanto, o Rei disse que não. Por conta disso, Andrés Rueda optou por fazer a vontade de Pelé.

No velório do ex-jogador, realizado nesta segunda-feira (2), o ex-presidente do Santos, Marcelo Teixeira, confirmou a versão e deu detalhes de uma conversa particular que teve com o Rei, antes dele morrer.

"Na época ele pediu pra que a gente não retirasse a camisa. Ele disse: 'presidente, se quer me homenagear deixe essa camisa em campo. Nada melhor do que honrar essa camisa do que ela estando em campo, jogando'. Sejam bons, medianos ou maus jogadores usando essa camisa a partir de agora, nós sempre lembraremos de Pelé, avaliando e comparando com os feitos dele", explicou.

Pelé estava internado desde 29 de novembro no hospital Einstein, em São Paulo. Sua entrada no hospital ocorreu em virtude de uma infecção respiratória após ele contrair Covid-19 e para a reavaliação do tratamento de um câncer no cólon. Ele faleceu aos 82 anos.