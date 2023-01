Paraense que jogou no Santos com Pelé lamenta morte do Rei: 'perdi um irmão'

O paraense Manoel Maria, ex-companheiro de Pelé no Santos e amigo pessoal do Rei do Futebol, falou publicamente nesta segunda-feira (2) depois da morte do maior jogador de todos os tempos. Manoel Maria conta detalhes da última vez que viu Pelé, internado no hospital, e lamenta não ter se despedido da maneira adequada naquele momento.

"Foram 54 anos de convivência. Eu perdi um irmão de verdade e isso é muito dolorido. Estive no hospital no dia 13 [de dezembro], mas não sabia que seria a última vez que veria ele na vida. Fico agora só com as minhas lembranças e minha gratidão a ele", disse.

Manoel Maria está no estádio Vila Belmiro, casa do Santos, onde está sendo realizado o velório do Rei do Futebol. Milhares de fãs de Pelé, de todas as partes do Brasil e do mundo, fazem filas ao redor do local para poder se despedir do maior jogador de todos os tempos. Além disso, dezenas de autoridades nacionais e internacionais estão em Santos para acompanhar a cerimônia.

Ao fim do velório, que irá percorrer a madrugada da terça-feira e terminar às 10h, está previsto o cortejo com o corpo de Pelé pelas ruas de Santos. O enterro será no Memorial Necrópole Ecumênica, que fica a cerca de 1 km do estádio, mas o traslado será maior porque inclui a passagem pela região em que vive Dona Celeste, mãe de Pelé, que em novembro passado completou 100 anos de idade.