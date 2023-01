Presidente Lula confirma ida ao velório de Pelé, em Santos (SP)

Presidente do Brasil que tomou posse no último domingo (01), Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que irá no velório de Pelé, que é realizado na cidade de Santos (SP). Nesta segunda-feira (02), através de nota da assessoria de imprensa, Lula afirmou que se despedirá do Rei do Futebol na manhã desta terça-feira (03).

“O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, prestará seu respeito e homenagem à Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, e solidariedade para sua família na manhã de terça-feira, dia 3 de janeiro, às 9h, na cidade de Santos, em São Paulo”, diz a nota.

VEJA MAIS

O velório de Pelé está programado para ser encerrado às 10h. Em seguida será feito um cortejo por Santos até o sepultamento no cemitério Memorial Necrópole Ecumênica.