Helder Barbalho destaca a proteção do mascote Curupira e afirma que Brasil segue avançando

No início da noite desta quinta-feira (3), o governador do Pará, Helder Barbalho, fez um post no perfil dele no Instagram, exalatando a força do personagem amazônico Curupica, anunciado como o mascote da COP 30 (30ª Conferência Mundial sobre Mudanças do Climáticas, em Belém, em novembro deste ano.

“Enquanto uns mostram que andam pra trás ao não reconhecer a cultura e o folclore do nosso País, a gente avança fazendo o mundo inteiro voltar os olhos ao Brasil e ao Pará como grandes protagonistas das discussões e iniciativas em prol da preservação do meio ambiente e dos povos da floresta”, escreveu o chefe do Executivo paraense.

Nesta quinta-feira, mais cedo, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ironizou a escolha dizendo que o mascote "anda para trás e pega fogo".

Helder fez questão de enfatizar no post dele: "O Curupira é nosso protetor, e vai seguir como referência da COP30 pra quem torce contra o nosso Pará e o nosso Brasil”, acrescentou Helder Barbalho.