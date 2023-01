Velório de Pelé reúne familiares, famosos, autoridades e fãs do Rei do Futebol; veja as imagens

O velório de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, começou nesta segunda-feira (2), na Vila Belmiro, estádio do Santos, em São Paulo, recheado de emoção e homenagens. O início da despedida reuniu famosos e políticos importantes durante a cerimônia fúnebre aberta ao público.

Velório de Pelé ocorre na Vila Belmiro, Estádio do Santos (Adriano Vizoni/Folhapress)

Além dos fãs anônimos, famosos do mundo do futebol e autoridades estiveram presentes no velório. Figuras como o ex-jogador Serginho Chulapa; os presidentes da Fifa, Gianni Infantino, e da Conmebol, Alejandro Domínguez; e o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), prestaram suas homenagens.

Também o pai do jogador de futebol Neymar Jr. e o humorista Marquito, o novo governador do estado de São Paulo, Tarcísio Freitas, e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes também compareceram à cerimônia.

Entre os colegas de profissão do Rei do Futebol, estiveram presentes os ex-jogadores Manoel Maria, Clodoaldo, Abel, Serginho Chulapa, entre outros. Os netos, filhos e esposa de Pelé também marcaram presença e surgiram visivelmente emocionados.

Veja as imagens da despedida ao Rei do Futebol