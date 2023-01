No velório de Pelé, Neto cita ausências de Tite e jogadores do tetra e do penta: 'falta de respeito'

Autoridades, torcedores e ex-jogadores estiveram na última despedida ao Rei do Futebol, Pelé, na Vila Belmiro, estádio do Santos (SP). Um dos ex-atletas que esteve no local se despedindo de Pelé foi o apresentador Neto, da Bandeirantes, que jogou pelo Guarani-SP, Santos-SP e Corinthians. Neto citou a ausência do técnico Tite ao velório, além de atletas do tetra e também do pentacampeonato mundial.

Ao site "Uol", Neto citou a presença de Mauro Silva, jogador que esteve na conquista do tetracampeonato e citou como “falta de respeito” a ausência da turma do penta e outros jogadores do tetra.

“Será que eles são importantes? Temos que imaginar quem são as pessoas importantes da sua vida, da nossa vida. Talvez as pessoas só vão onde ganham cachê. Eu respeito as pessoas, só acho que as pessoas têm que saber quem foi o Pelé. São campeões do mundo e não vieram ver o Pelé? No mínimo, é falta de respeito. Entendam como quiser. Uma pessoa não tem razão sozinha, temos que rezar o que tem que rezar. E aos que não vieram: não adianta falar depois”, falou o apresentador.

Os ídolos Romário, destaque na conquista da Copa de 1994 e Ronaldo Fenômeno, peça importante no Mundial de 2022, enviaram flores. Já o Santos não foi comunicado sobre os campeões de 94 e 2022.