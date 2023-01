Último adeus ao Rei do Futebol: cortejo do corpo de Pelé inicia em Santos

Após um dia de homenagens, o velório de Pelé, no Estádio da Vila Belmiro teve fim. Às 10h o caixão com o corpo do Rei do Futebol foi fechado, momento que emocionou a todos os familiares, amigos e ex-jogadores.

Milhares de torcedores estão nas ruas de Santos (SP), aguardando a passagem do corpo de Pelé, que passará passará em um carro do Corpo de Bombeiros pelo Canal 2 até à praia, passará pelo Canal 6 e retornando ao canal 1, onde irá para o Memorial Necrópole Ecumênica, local em que ocorrerá o sepultamento.

VEJA MAIS