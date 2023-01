Presidente Lula chega ao velório de Pelé, em Santos (SP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao velório do Pelé, na manhã desta terça-feira (03). Com forte esquema de segurança, Lula não concedeu entrevistas antes de dar adeus ao Rei do Futebol.

VEJA MAIS

Lula desembarcou na cidade de Santos de helicóptero, no estádio da Portuguesa Santista. Na sequência, carros escoltaram o presidente até a Vila Belmiro, estádio do Santos, onde é realizado o velório do Edson Arantes do Nascimento.