Em homenagem ao Rei do Futebol, avenida de acesso ao Maracanã se chamará 'Pelé'

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, declarou que a avenida Radial Oeste, que circunda o estádio Maracanã, será rebatizada com o nome “avenida Pelé”, em homenagem ao jogador, que morreu no dia 29 de dezembro de 2022. O anúncio foi compartilhado nas redes sociais do político, na manhã desta terça-feira (3)

VEJA MAIS

O decreto com a mudança de nome será publicado amanhã, no Diário Oficial do Rio de Janeiro. O Maracanã ficou marcado na história de Pelé por ter sido o local onde o Rei do futebol marcou o milésimo gol da carreira, além de ter conquistado muitos títulos com partidas disputadas no estádio.

Após a publicação de Paes, muitos internautas sugeriram que o nome da avenida seja “Rei Pelé”, em vez de somente “Pelé”. O prefeito, então, decidiu abrir uma enquete no Twitter para decidir o nome escolhido pela maioria.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)