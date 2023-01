Márcia Aoki: conheça a viúva de Pelé, casada com o Rei desde 2016

Se o mundo do esporte perdeu Pelé, o maior jogador de futebol de todos os tempos, a família de Edson Arantes do Nascimento perdeu o pai, filho e esposo. No caso do esposo, quem terá de lidar com a saudade e a recordação do Rei do Futebol é Márcia Aoki.

Márcia alternou vários momentos de choro ao longo das celebrações para o Rei. Aos 56 anos, ela é a terceira esposa de Pelé, com quem era casada desde 2016, mas tinha relação desde 2010. O casal se conheceu, porém, ainda em 1980, quando Aoki estudava administração em Nova York, nos Estados Unidos.

Para amigos e familiares, a esposa era quem 'segurava a barra' de Pelé nos diversos assuntos que envolvem o ídolo brasileiro, especialmente nos últimos anos, nos momentos delicados em relação a saúde.

Segundo Pelé, em 2012, o início do relacionamento partiu de uma visita do ex-jogador à casa recém-reformada da administradora, que, inclusive, havia se separado recentemente. Ali foi o ponto de partida para o namoro.

Márcia Aoki nasceu em Penápolis, no interior de São Paulo. Pelé tinha 75 anos quando oficializou o casamento e o casal não teve filhos. Antes, Rosimeri Cholbi e Assíria Nascimento foram casadas com o ídolo do futebol.