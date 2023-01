Time da Costa Rica faz camisa em homengem a Pelé e usa ex-Remo como garoto-propaganda; vídeo

O zagueiro Henrique, ex-Remo, foi destaque de uma campanha publicitária do Pérez Zeledón, clube da primeira divisão da Costa Rica. Ele foi o responsável por apresentar o novo terceiro uniforme da equipe. A camisa, listrada em preto e branco, é uma homenagem ao Rei Pelé, morto em dezembro do ano passado.

Henrique atua pelo Pérez Zeledón desde 2020. Pelo time costarriquenho, o zagueiro disputou 65 jogos e marcou três gols. No momento, o clube é o oitavo colocado no campeonato nacional.

Cria da base do Vila Nova-GO, Henrique defendeu o Remo por três temporadas, de 2015 a 2017. Com a camisa azulina, disputou 58 partidas e marcou quatro gols. Além disso, o zagueiro ajudou o Leão na campanha do acesso à Série C do Brasileirão.

Zagueiro Henrique defendendo o Remo em um Re-PA (Akira Onuma / Arquivo de O Liberal)