Remo vence Nacional-SP e avança à terceira fase da Copinha 2023

O Remo segue fazendo história na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Depois de terminar a primeira fase em primeiro lugar do Grupo 31 do torneio, o Simba venceu o Nacional-SP por 1 a 0, na tarde desta sexta-feira (13), no estádio Nicolau Alayon, e avançou no mata-mata da Copinha. O gol solitário da partida foi marcado por Renan Tiago, aos sete minutos do primeiro tempo.

(Esta matéria está sendo atualizada)