Remo: Principal contratação, Muriqui sobre artilharia: ‘Não vou estipular meta’

Principal contratação do futebol paraense para 2023, o atacante Muriqui é a principal esperança de gols da torcida do Remo. Apesar disso, o jogador afirmou não planejar metas de gols para esta temporada. Muriqui explicou que isso vai depender do que o técnico azulino, Marcelo Cabo, pedir dele nas partidas.

"Depende da função que vou fazer dentro de campo. Se eu jogar sempre de centroavante, a responsabilidade de gols vai passar muito por mim. Ano passado cheguei a jogar até de volante [no Avaí]. É muito difícil falar agora de meta, mas quanto mais eu fizer vai ser bom para o clube e para mim. Mas neste momento, não vou estipular meta", declarou o atacante.

Após a vitória sobre o Tesla, no último fim de semana, o Remo se prepara para o último amistoso antes do início do Campeonato Paraense. O Leão terá pela frente o Caeté, no próximo sábado (14), às 17h, no Estádio do Baenão. Muriqui elogiou este novo teste e apontou que o Remo deve ter mais dificuldades. Porém, reforçou que o mais importante deste duelo não é o resultado.

"Por ser um adversário da primeira divisão, que vai disputar o mesmo campeonato que a gente, a dificuldade aumenta. Mas a gente sabe que é um jogo amistoso, independente de ganhar ou não, não vai mudar muita coisa. Faltando uma semana para o campeonato, você se poupa em algumas situações, não entra em todas as divididas. É mais para dar ritmo de jogo", concluiu.

Atual campeão estadual, o Remo abre o Parazão 2023 no próximo dia 21 de janeiro – sábado –, contra o Independente de Tucuruí. A partida começa às 17h, no Estádio do Baenão. Acompanhe a cobertura completa pelo OLiberal.com.