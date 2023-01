Remo enfrenta o Caeté no Baenão, no último amistoso antes do Parazão; saiba valores e horário

O Remo terá pela frente o Caeté, no próximo sábado (14), às 17h, no Baenão, em mais um amistoso de preparação para a estreia no Campeonato Paraense. A diretoria azulina divulgou nas redes sociais o preço dos ingressos para a partida.

Assim como ocorreu no amistoso contra o Tesla, no último sábado, os ingressos para Remo x Caeté, já estão disponíveis nas Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana, no valor de R$15 a arquibancada e R$50 a cadeira. Neste jogo, a arquibancada da Avenida Almirante Barroso também será utilizada.

Os sócios-torcedores adimplentes terão acesso liberado no Baenão, mediante apresentação da carteirinha do programa Nação Azul.

De olho no dia 21

O último teste do Leão Azul será contra uma equipe que vai jogar o Parazão e serve para a equipe do técnico Marcelo Cabo ganhar entrosamento, ritmo de jogo, além de ajustes para a estreia no Campeonato Paraense, que está marcada para o dia sábado (21), às 17h, no Baenão, contra o Independente de Tucuruí. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.