Remo: Com multa de quase R$2 milhões, meia Guty, que está na Copinha, recebe propostas de clubes

O Remo está na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior e, classificado para a segunda fase, pode ter um de seus jogadores de destaque vendido. O meia Guty, de 19 anos, pode não retornar a Belém após o término da Copinha. O jogador recebeu propostas de três clubes e existe uma negociação avançada com uma agremiação. A informação foi confirmada ao O Liberal pelo diretor das categorias de base do Leão Azul, Marcelo Bentes.

O jogador é natural de Santo André (SP), tem um empresário que agencia sua carreira e possui contrato com o Remo de três anos. Marcelo Bentes informou que o assédio é grande pelo atleta, que vem se destacando na Copinha na posição de meia-atacante - foi o autor de dois golaços, contra Juventus-SP e São Caetano (assista abaixo).

“Ele é um jogador que vem ganhando espaço, mas que era inevitável não receber propostas. Já recebemos algumas, inclusive uma delas é de um clube de fora do país e duas de equipes nacionais. Tudo foi repassado à diretoria, que está à frente do assunto. O contrato dele com o Remo possui duração de três anos, com uma multa rescisória em torno de R$1.5 a R$1.8 milhão”, falou, Marcelo Bentes.

Guty já marcou dois golaços na Copinha, um contra o Juventus-SP e outro diante do São Caetano-SP, seu ex-clube. O meia-atacante estava cotado pelo técnico Marcelo Cabo para permanecer em Belém para ser integrado ao elenco profissional azulino durante a pré-temporada, porém a diretoria decidiu pela ida do jogador à Copa São Paulo. Guty já atuou por São Caetano-SP, Castanhal e na Série B do Parazão profissional pelo Amazônia Independente.

Outros destaques

Outros atletas também receberam sondagens de clubes, mas nada de forma oficial. Os zagueiros Jonilson e Davi, além do volante Henrique e os atacantes Matheus Greco e Kanu, são nomes que ganham destaque na Copinha e que vem chamando atenção de empresários.

A reportagem entrou em contato com o Remo para saber detalhes sobre a negociação com o jogador Guty, mas até o momento não obteve retorno.