Copinha 2023: na despedida da fase de grupos, Remo empata com São Caetano e classifica em primeiro

O Clube do Remo encerrou positivamente a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na terceira e última rodada da fase de grupos, os azulinos empataram em 1 a 1 contra a equipe do São Caetano e asseguraram a liderança no grupo 31, à frente de Juventus, São Caetano e Fortaleza.

O resultado deixou o Clube do Remo com sete pontos, o suficiente para não ser mais alcançado na primeira fase, entretanto, foram os paulistas que largaram na frente. Logo no primeiro minuto da partida, Vitinho cobrou falta de longa distância e marcou um golaço, sem chance de defesa para o arqueiro remista.

Ainda no primeiro tempo os azulinos tiveram chances de empatar com Kanu, mas o ataque esbarrou na defesa do Azulão. O jogo seguiu equilibrado nos 45 minutos iniciais, com maior posse de bola do São Caetano, que precisava da vitória para sonhar com a classificação.

Já na etapa complementar, foi a vez dos azulinos reagirem, sobretudo depois das primeiras mudanças no time. Aos 30, Guty, que havia acabado de entrar, arriscou um chute de fora da área e praticamente repetiu o gol do São Caetano, marcando um golaço que empatou a partida em 1 a 1.

A partir daí, os dois times correram atrás do gol da vitória, mas aos 52 minutos a arbitragem encerrou a partida, decretando o empate e a classificação remista na primeira posição. Na próxima fase, o Clube do Remo enfrenta o segundo colocado do grupo 32, que tem Juventude, XV de Piracicaba, Nacional-SP e Alecrim.