Pinheirense perde para o São Carlos e dá adeus à Copinha

Não deu para o Pinheirense. A participação do time de Icoaraci na Copa São Paulo de Futebol Júnior encerrou na manhã desta segunda-feira (9), após a derrota da para o São Carlos. O placar de 2 a 1 deixou a equipe na terceira posição, com três pontos, atrás de Botafogo-RJ e o próprio São Carlos.

Até o duelo contra o São Carlos, o Pinheirense era o vice-líder do grupo 19, depois de conquistar uma vitória sobre o Grêmio São Carlense. Para avançar, bastava vencer ou até mesmo empatar, para garantir a vaga. Em partes foi o que aconteceu. Jogando com boa intensidade e volume, o Pinheirense foi pra cima e no primeiro tempo teve algumas boas chances.

A melhor delas, ainda no primeiro tempo, colocou o time na frente, aos 28 minutos do primeiro tempo. Em um lance dividido, a bola saiu pela linha de fundo e o árbitro assinou o escanteio pela esquerda. Evandro foi para a cobrança e Wesley subiu para cabecear no canto, contando com a ajuda do goleiro, que deixou a bola passar por meio dos braços, abrindo o placar em favor do Pinheirense, 1 a 0.

Jogando em casa e com o apoio da torcida, o São Carlos reagiu e passou a pressionar em busca do empate, sempre esbarrando na deficiência técnica ou nas defesas de Lucas Davi. No apagar das luzes da primeira etapa, depois de uma bela jogada individual de Monteiro, com direito a chapéu no zagueiro, Breno apareceu para completar o empate.

Os dois times saíram do primeiro tempo empatados e no retorno o Pinheirense não teve forças para reagir à pressão dos donos da casa, que, logo após o apito inicial, se lançou em direção ao ataque e acabou ampliando aos quatro minutos de jogo, Após uma cobrança de lateral pela esquerda, a bola foi resvalando nos defensores até alcançar PH, sem marcação. O meia estava sozinho em frente ao goleiro e só fez empurrar para o gol, deixando os donos da casa em vantagem.

O gol da virada acabou como um banho de água fria. Sem forças para reagir e atacar, o Pinheirense viu o tempo passar e com ele a classificação cada vez mais distante, até o apito final, que deixou o time fora da Copinha.