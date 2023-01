Remo vence Juventus-SP e se aproxima de classificação na Copa São Paulo de Futebol Júnior

O Remo venceu a Juventus-SP por 2 a 1, na tarde deste sábado (7), no estádio da Rua Javari, e assumiu a liderança do Grupo 31 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ainda no primeiro tempo, o Simba abriu o placar com gols de Guty e Matheus Grecco. Masson ainda diminuiu para o Moleque Travesso no segundo tempo, mas não conseguiu a virada.

O resultado deixou o Simba muito próximo de uma classificação antecipada à próxima fase. Para que isso ocorra, a equipe azulina torce por um empate entre São Caetano e Fortaleza, que se enfrentam logo mais, às 15h15, no estádio da Rua Javari.

Mesmo com uma possível classificação antecipada em vista, o Remo ainda voltará a campo na última rodada da primeira fase da Copa São Paulo. Na terça-feira (10), às 10h45, o Simba enfrenta o São Caetano, novamente na Rua Javari.

O jogo

O primeiro tempo começou com a equipe paulista com mais volume de jogo e buscando mais o gol. O Remo, por sua vez, tinha uma postura mais reativa e procurava contra-ataques. Em uma dessas jogadas, Guty acertou um belo chute de fora da área e tirou o zero do placar.

Logo em seguida, a arbitragem viu mão de um zagueiro juventino na área e marcou pênalti. Matheus Grecco foi para a cobrança e Natan fez a defesa. No entanto, a arbitragem mandou que o pênalti fosse cobrado novamente. No "repeteco" da batida, o meia remista fez 2 a 0.

No segundo tempo, o Moleque Travesso se lançou mais ao ataque para tentar o empate. Em uma dessas jogadas, Jonílson derrubou um atacante juventino na área e o árbitro marcou mais um pênalti. Masson foi para a cobrança e diminuiu o placar, mas a reação parou por aí.