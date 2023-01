Copinha 2023: Parauapebas empata com Velo Clube e assegura classificação à próxima fase

O Parauapebas conseguiu um resultado importante pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, ao empatar em 1 a 1 com o Velo Clube. A partida foi disputada no estádio Municipal Alonso Carvalho Braga, na cidade de Tupã, interior paulista. Com o placar, o Gigante de Aço chegou aos 5 pontos e carimbou o passaporte à próxima fase da Copinha.

Jogando para frente, o time comandado pelo técnico Alan Bahia deu trabalho para o adversário desde o início da partida. Com um time mais arrumado, o Parauapebas dominou a maior parte do primeiro tempo, com mais posse de bola e maior volume de jogadas, tirando praticamente todas as chances de gol do Velo, que não conseguiu incomodar a defesa adversária nos 45 minutos iniciais.

Sem gols no primeiro tempo, os times voltaram com maior disposição para decidir o jogo. Depois de dois jogos sem tomar gols, o PFC finalmente sentiu o gosto amargo, quando o Velo conseguiu furar o bloqueio defensivo logo com um minuto de jogo. Fábio avançou pela direita e cruzou rasteiro para a conclusão meio desajeitada de Barros, pegando o goleiro Ednaldo Júnior sem reação.

SAIBA MAIS



Com o placar em vantagem, o Velo passou a crescer em campo, a pressionar o Parauapebas no campo de defesa, mas ainda faltava o último passe, impedindo a equipe de ampliar o placar. Do outro lado, o Gigante de Aço, sentindo o cheiro da perpétua, resolveu abrir os olhos e tentar o gol de empate que resolveria a vida.

Aos 15 minutos, Willian cobrou falta na grande área do Velo e a zaga afastou, mas na sobre Mota pegou de primeira, jogando a redonda no cantinho esquerdo do arqueiro adversário, deixando tudo igual para o desespero do Velo Clube. O resultado classificaria o PFC, que passou a administrar o tempo, até o apito final que garantiu a inédita classificação à próxima fase da Copinha.